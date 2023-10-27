Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan "Son Akşam Yemeği" filmi Karabük'te sinemaseverlerle buluştu

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, Karabük'te sinemaseverlerle buluştu.

Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu edinen filmin yönetmenliğini Levent Onan üstlendi.

Filmde, Engin Şenkan, Onur Tuna, Azra Aksu, Pelin Akil, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Çonka, Nehir Gökdemir ve Aslı Tandoğan rol alıyor.

Türkiye'de 81 ilde aynı anda gösterime giren film, Karabük'te sinemaseverin beğenisini kazandı.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde filmi izleyen Başar Yılmaz, AA muhabirine, filmin çok etkileyici olduğunu söyledi.

Filmin Cumhuriyet dönemini sahneleriyle ve kostümleriyle çok iyi yansıttığını belirten Yılmaz, "Özellikle oyuncuların filme duygularını kattıkları çok belli. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle başarılı bir film izlemek gerçekten bizi mutlu etti." dedi.

İzleyici Ali Soyaslan da filmi merakla bekledikleri için izlemeye geldiklerini ifade etti.

Filmin oyuncularını tanıdığını ve sevdiğini belirten Soyaslan, Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir film yapılmasında emeğe geçenlere teşekkür etti.