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        Karabük'te protokol üyeleri yaşlılara ziyarette bulundu

        Karabük'te protokol üyeleri, 100 yaş ve üzeri kişilere ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 18:41 Güncelleme: 27.10.2023 - 18:41
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        Karabük'te protokol üyeleri yaşlılara ziyarette bulundu
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        Karabük'te protokol üyeleri, 100 yaş ve üzeri kişilere ziyarette bulundu.

        Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, 100 yaşındaki Şaziye Demiralp'i evinde ziyaret ederek, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Kaymakam Yazıcı, misafirperverliğinden dolayı Demiralp ailesine teşekküre ederek, sağlıklı nice senelere ulaşmaları temenni etti.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci de 102 yaşındaki Osman Karabacak'ı evinde ziyaret etti.

        Ziyarette Karabacak, Cumhuriyet ile birlikte büyüdüklerini belirterek, yaşadıklarını anlattı.

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