Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayır Mahalle Gazi Paşa Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Yanan dairede oturduğunu belirten N.A, evi oğlu M.C.G'nin yaktığını iddia etti.