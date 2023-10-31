AK Parti Karabük Milletvekilleri, Bakan Kacır'la görüştü AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaret etti.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM'de gerçekleşen görüşmede, kentteki yatırımların değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şahin ve Keskinkılıç, Bakan Kacır'a Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'ne verdiği destek ve altyapı ihalesine gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Görüşmede, Filyos Limanı'nın kullanımı ve Orman Ürünleri Sanayi Sitesi gibi önemli projelerde konuşuldu." ifadesi kullanıldı.