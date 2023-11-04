Karabük'te yazar, şair ve gazetecileri anma programı düzenlendi

Karabük'te yazar, şair ve gazetecileri anma programı gerçekleştirildi.

"Cumhuriyet'in 100. Yılında Yüz Etkinlikle Buluşuyoruz" projesi kapsamında Karabük merkezli yayın yapan uydu kanalı BRTV'nin katkılarıyla, Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mustafa Yavuz, programda yaptığı konuşmada, şairler ve yazarların kelimeleriyle "inci" dizdiğini söyledi.

Şairler ve yazarların yaşlısından gencine, sevdalısından yalnızına, hüzünlüsünden mutlusuna, herkese söyleyecek sözleri ve anlatacak hikayeleri olduğunu belirten Yavuz, "Hepimiz biliriz ki; insan insana sözle, şarkıyla, türküyle, romanla akar. Sanat da bu değil midir? Hiç tanımadığımız birinin dizelerinde, satırlarında acılarımıza ilaç, sevincimize ortak bulmadık mi? Şairlerimiz yazarlarımız sayesinde hiç görmediğimiz yerleri gördük, hatta hep baktığımız ama görmediğimiz yerleri fark ettik." ifadelerini kullandı.

Yavuz, Karabük'te yetişen değerli şair, yazar, ses ve saz sanatçıları, bestekar, gazeteci ve belgesel film yönetmenlerini anmak için bir araya geldiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dizeleri, satırları, besteleri, haberleri, araştırmalarıyla ilimizin kültür ve sanat hayatında büyük izler bırakan, ilimizin tanıtımında büyük rol oynayan, gelecek nesillere birçok yazılı ve görsel doküman bırakmış bu değerlerimizi saygıyla anarken, eserlerini gelecek nesillere aktarmanın heyecanını da yaşıyoruz. Biliyoruz ki; sanatçılar ancak eserleri unutulduğunda ölürler. Biz ilimizin yetiştirdiği bu değerlerin hiç unutulmaması için elimizden gelen her şeyi yaparak, minnet borcumuzu bir nebze olsa da ödemek istiyoruz."

BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya da şairler İbrahim Yıldız ve Hüseyin Avni Cinozoğlu ile gazeteciler Remzi Tüfekçi, Mustafa Yanık ve Olcay Ulusoy olmak üzere, pek çok kişiyi andıklarını belirterek, "Hayat bir varmış, bir yokmuş ama vefa denen duygu önemli. Karabük'e kimi 10 yıl, kimi 50 yıl, kimi 60 yıl kalemleriyle emek vermiş, rahmetli büyüklerimizi ve küçüklerimizi anıyoruz." diye konuştu.

Etkinlik, müzik ve şiir dinletisiyle sona erdi.