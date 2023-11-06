Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Karabük'te otel açılışına katıldı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Karabük'teki bir otelin açılış törenine katıldı.

Karabük Anemon Otel'in açılış töreninde konuşan Arınç, otelin kente hayırlı olmasını diledi.

Karabük ile ilgili anılarını anlatan Arınç, Türkiye'nin turizmde yaptığı ataklara ve elde edilen gelire değindi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz da kente yapılan bu yatırım için ilgililere teşekkür etti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve diğer protokol üyeleri ile siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı törende, otelin açılış kurdelesi kesildi.

Arınç, Vali Yavuz ve Başkan Vergili'yi de makamlarında ziyaret etti.