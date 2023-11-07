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        Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

        Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 08:18 Güncelleme: 07.11.2023 - 08:22
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        Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
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        Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        O.A. idaresindeki 34 CYS 838 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Karabük Yüzme Havuzu önünden yolun karşısına geçmeye çalışan D.Y'ye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yere savrulan D.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralı D.Y, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Safranbolu ilçesindeki kazada ise R.S. yönetimindeki 78 SS 405 plakalı otomobil, Yenimahalle Sadri Artunç Caddesi Güven Kavşağı'nda Ö.O'nun kullandığı 78 SE 488 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücü R.S, Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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