Karabük'te 2 katlı ev yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 katlı bir ev yandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 katlı bir ev yandı.
Kirkille Mahallesi'nde oturan Muharrem Kutlu ve kardeşlerine ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki ardiyeye de sıçradı.
İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
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