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        Karabük'te 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Karabük'te düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 20:25 Güncelleme: 05.01.2024 - 20:29
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        Karabük'te 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Karabük'te düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eskipazar yol ayrımında bir şüphelinin aracında yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 şarjör bulunduğu belirtildi.

        Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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