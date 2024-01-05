Karabük'te 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Karabük'te düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Karabük'te düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eskipazar yol ayrımında bir şüphelinin aracında yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 şarjör bulunduğu belirtildi.
Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.
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