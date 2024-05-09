Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları Karabük'te başladı
Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Lig 1. etap müsabakaları, Karabük'te başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Lig 1. etap müsabakaları, Karabük'te başladı.
Yeni Mahalle Spor Salonu'nda 2 grupta oynanan müsabakalara, 10 takımdan yaklaşık 160 sporcu, yönetici ve teknik heyet katıldı.
Karabük'teki 1. etap mücadelelerinin ardından 2. etap ve final etapları, Osmaniye'de yapılacak.
1. etap müsabakaları, 11 Mayıs'ta sona erecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.