Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci

        Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) bazı fakültelerde mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 19:06 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) bazı fakültelerde mezuniyet töreni düzenlendi.

        Prof. Dr. Saadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Tıp Fakültesi mezunu 82 öğrenci, hekimlik yemini ederek mesleğe ilk adımı attı.

        Tıp Fakültesi birincisi Benan Kahveci, kütüğe plaket çaktı.

        Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'ndeki 180 öğrenci de aynı salonda mezuniyet sevinci yaşadı.

        Hep birlikte kep fırlatan öğrenciler, mutluluklarını aileleriyle ve arkadaşlarıyla paylaştı.

        Öte yandan, Diş Hekimliği Fakültesi'nde 63, Orman Fakültesi'nde 24, Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 133 öğrenci, düzenlenen törenlerle mezuniyet coşkusu yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Vergi paketi yakında TBMM'ye sunulacak"
        "Vergi paketi yakında TBMM'ye sunulacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de bir cinayet daha çözüldü!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de bir cinayet daha çözüldü!
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        Yarın serinlik ve sağanak geliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak?
        Yarın serinlik ve sağanak geliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak?
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Uzmanından yılanların "keskin kokulu maddelerle uzaklaştırılabileceği" tavs...
        Uzmanından yılanların "keskin kokulu maddelerle uzaklaştırılabileceği" tavs...
        Türk kahvesi çeşitlerine talep artıyor
        Türk kahvesi çeşitlerine talep artıyor
        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Karabük'te ziyarete açıldı
        "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Karabük'te ziyarete açıldı
        Safranbolu'da lavanta üretim alanında artış
        Safranbolu'da lavanta üretim alanında artış