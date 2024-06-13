Karabük Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci

Hep birlikte kep fırlatan öğrenciler, mutluluklarını aileleriyle ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'ndeki 180 öğrenci de aynı salonda mezuniyet sevinci yaşadı.

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