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        Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü denetimlerini sürdürüyor

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla denetimlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 11:06 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:15
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        Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü denetimlerini sürdürüyor
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        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla denetimlerine devam ediyor.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, çocuk, kadın, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlara yönelik habersiz ve kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor.

        Bu kapsamda İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ile il müdür yardımcıları ve şube müdürü kuruluşlarda incelemelerde bulundu.

        Denetimlerle eksiklikler daha hızlı tespit edilerek, hizmet kalitesi yakından takip ediliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgiç, çocuk, kadın, engelli ve yaşlı bireylere hizmet veren bir kurum olduklarını belirterek, "Hizmet alanlarımızın standartlarının yükseltilmesi amacıyla denetimler yapıyoruz. Denetimlerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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