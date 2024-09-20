Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 12:45 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı.

        İsmetpaşa Mahallesi'nde gece İ.U. ile S.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.U, S.S'ye tüfekle ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı S.S, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli İ.U. ve tedavisi tamamlanan S.S, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Öte yandan, kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        TOKİ'den indirim kampanyası
        TOKİ'den indirim kampanyası
        Derbiyle temiz sayfa!
        Derbiyle temiz sayfa!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Karabük'te zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Karabük'te zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Karabük'te gaziler ile öğrenciler spor etkinliğinde buluştu
        Karabük'te gaziler ile öğrenciler spor etkinliğinde buluştu
        Karabük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Karabük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        MHP Karabük Merkez İlçe Başkanlığına Celal Tokatlı atandı
        MHP Karabük Merkez İlçe Başkanlığına Celal Tokatlı atandı
        Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev KBÜ Rektörü Kırışık'ı ziyaret etti
        Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev KBÜ Rektörü Kırışık'ı ziyaret etti
        Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı