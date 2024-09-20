Karabük'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şüpheli İ.U. ve tedavisi tamamlanan S.S, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İsmetpaşa Mahallesi'nde gece İ.U. ile S.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.U, S.S'ye tüfekle ateş etti.

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