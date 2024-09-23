Karabük Üniversitesi'nde enerji verimliliği alanındaki çalışmalar sürüyor

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversite binalarında enerji verimliliğini sağlamaya yönelik yoğun çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Kırışık, AA muhabirine, üniversite olarak son 1 ay içerisinde almış oldukları yoğun başarı haberlerinden büyük gurur duyduklarını dile getirdi.

Hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin Türkiye ve dünya çapında büyük başarılar kazandığını belirten Kırışık, "Teknofest takımlarının yoğun olarak finale kalmış olması, gösterdikleri büyük başarılar, akademisyenlerimizin dünya çapında birincilikler elde etmeleri, yine Türkiye çapında yapılan yarışmalarda büyük dereceler elde etmeleri, finallere kalmaları gibi pek çok sevindirici gelişmeyi eş zamanlı yaşadığımız güzel bir ay oldu." diye konuştu.

Prof. Dr. Kırışık, eylül ayında öğrenci talebi açısından da oldukça yoğun taleple karşılaştıklarına değinerek, "Bu da son derece sevindirici gelişme oldu. Yüzde 97'ye varan doluluk oranına sahibiz. İnşallah ek yerleştirme oranlarında da bunları tamamen yüzde 100'e ulaştıracağımızı düşünüyoruz." dedi. 2019-2023 yılları arasında yüzde 16 ve üzerinde tasarruf sağlayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Binalarda Enerji Verimliliği Üstün Başarı Belgesi" almaya layık görüldüklerini hatırlatan Kırışık, şunları kaydetti:

"Enerji verimliliği alanında yapmış olduğumuz çalışmalar meyvelerini veriyor. Binalarımızın hem yalıtımıyla ilgili hem ısı, hem ışık hem de enerjinin bütün sahalarındaki verimliliğini sağlamaya yönelik yoğun çalışmalar yapıyoruz. Kurduğumuz komisyonumuz, enerji verimliliğini nasıl sağlayabiliriz diye yoğun çalışma yürütüyor. Enerji değerlerini düzenli olarak takip ediyor, 'bu değerleri daha düşük seviyelere nasıl çekebiliriz, Türkiye'nin hedeflerine uygun hale nasıl çekebiliriz' diye yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu konuda da gerçekten başarılı olduk."