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        Karabük'te İtfaiye Haftası kutlandı

        Karabük'te İtfaiye Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 13:40 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:40
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        Karabük'te İtfaiye Haftası kutlandı
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        Karabük'te İtfaiye Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce Ergenekon Mahallesi'ndeki 16 katlı bir binada gerçekleştirilen etkinlikte, itfaiyeciler çatıdan Türk bayrağı açarak indi.

        Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, gazetecilere, olası bir afet durumunda itfaiyenin yeterliliğinin çok önemli olduğunu belirtti.

        Karabük Belediyesi itfaiyesinin donanımlı olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Bu tarz yeteneklerimizi geliştirerek Karabüklülere, bölge halkına ve ülkemize hizmet edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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