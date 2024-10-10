AK Parti Karabük İl Başkanı Salt'tan kongre sürecine ilişkin açıklama

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük 8. Olağan İlçe Kongre takvimini belirlediklerini bildirdi.

Salt, yaptığı yazılı açıklamada, kongrelerin Eflani'den başlayarak merkez ilçeye uzanan takvimle sürece devam edeceklerini belirtti.

Kongrelerin milletle kucaklaşmanın adresi olacağını anlatan Salt, şöyle devam etti:

"Kongrelerimizin hedeflerimize yürüyeceğimiz dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple hazırlıklarımızı çok özenli ve dikkatli yapıyoruz. Mahalle teşkilatlarımızdan, ilçe, il ve genel merkez teşkilatımıza kadar büyük bir ekip olarak çok çalışacak, kongrelerimizi, partimizi bir kere daha milletimize anlatmanın da zemini yapacağız."