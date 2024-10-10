Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        AK Parti Karabük İl Başkanı Salt'tan kongre sürecine ilişkin açıklama

        AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük 8. Olağan İlçe Kongre takvimini belirlediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 12:33 Güncelleme: 10.10.2024 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Karabük İl Başkanı Salt'tan kongre sürecine ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük 8. Olağan İlçe Kongre takvimini belirlediklerini bildirdi.

        Salt, yaptığı yazılı açıklamada, kongrelerin Eflani'den başlayarak merkez ilçeye uzanan takvimle sürece devam edeceklerini belirtti.

        Kongrelerin milletle kucaklaşmanın adresi olacağını anlatan Salt, şöyle devam etti:

        "Kongrelerimizin hedeflerimize yürüyeceğimiz dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple hazırlıklarımızı çok özenli ve dikkatli yapıyoruz. Mahalle teşkilatlarımızdan, ilçe, il ve genel merkez teşkilatımıza kadar büyük bir ekip olarak çok çalışacak, kongrelerimizi, partimizi bir kere daha milletimize anlatmanın da zemini yapacağız."

        Salt, teşkilatının birlik ve beraberlik içerisinde bu sürece hazır olduğunu aktararak, "Birlik ve beraberlik içerisinde çıktığımız bu kutlu yolculukta, daha güçlü yarınlara beraberce yürüyoruz. Liderimizin davasına olan sarsılmaz inancıyla, teşkilatımıza yakışan bir kongre sürecini Karabük'te hep birlikte yaşayacağız inşallah." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        "İsrail güvenlik kabinesi İran'a yanıtı görüşecek"
        "İsrail güvenlik kabinesi İran'a yanıtı görüşecek"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Şevval Şam'dan tepkilere yanıt
        Şevval Şam'dan tepkilere yanıt
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Monet tablosu 83 yıl sonra sahiplerine ulaştırıldı
        Monet tablosu 83 yıl sonra sahiplerine ulaştırıldı
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı

        Benzer Haberler

        Karabük'te diş ünitleri çocuklar için özel tasarlandı
        Karabük'te diş ünitleri çocuklar için özel tasarlandı
        Yeşilay Karabük Şube Başkanı Ustaoğlu, gazetecilerle buluştu
        Yeşilay Karabük Şube Başkanı Ustaoğlu, gazetecilerle buluştu
        Karabük'te okuma seferberliği kapsamında öğrencilere kitap dağıtımı sürüyor
        Karabük'te okuma seferberliği kapsamında öğrencilere kitap dağıtımı sürüyor
        Karabük Valisi Yavuz "Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu:
        Karabük Valisi Yavuz "Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu:
        Cama üfleyerek şekil veriyor
        Cama üfleyerek şekil veriyor
        Karabük'te otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Karabük'te otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı