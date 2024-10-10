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        Karabük'te kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki alzaymır hastası ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 19:59 Güncelleme: 10.10.2024 - 19:59
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        Karabük'te kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki alzaymır hastası ölü bulundu.

        Kadıbükü köyünde yaşayan alzaymır ve kalp hastası 85 yaşındaki İbrahim Demir'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Demir'in evinin etrafında ve çevresinde arama yapan ekipler, yaşlı adamı evinden yaklaşık 20 metre uzaklıkta Araç Çayı kenarında hareketsiz buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Demir'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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