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        AK Parti Eflani 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

        AK Parti Eflani 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 15:35 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:08
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        AK Parti Eflani 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
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        AK Parti Eflani 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Eflani Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan kongrede konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, kongrelerin dirilme, tazelenme ve yenilenme süreçleri olduğunu söyledi.

        AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da Eflani'nin Karabük'ün en çok hizmet alan ilçelerinden biri olduğunu ifade etti.

        Keskinkılıç, "Eflani'ye doğal gaz sözümüz vardı. Seçim öncesinde doğal gaz lisansımızı Eflani'de çıkardık. Kargaz ile belediye arasındaki protokol de gerçekleşti. Şimdi 2025'te inşallah Eflani'ye doğal gazı veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise 8. olağan kongrelerde sloganın "Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti" olduğunu hatırlattı.

        Çetinkaya, 22 yıllık AK Parti hükümetlerinde birçok icraat yapıldığını dile getirerek, "AK Parti ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin ve bölgemiz coğrafyasının değil 8 milyar insanın, tüm Müslümanların, tüm mazlumların umudu, icraatı ve geleceği haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

        AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, "Çeyrek asra dayanan siyasi tecrübemiz ve milyonlarca üyeyi barındıran güçlü yapımızla yeni bir kongre sürecine girmiş bulunuyoruz. Bu kongreler sadece bir bayrak değişimi değil, AK Parti teşkilatlarının diri ve dinamik yapısının bir göstergesidir." dedi.

        Daha sonra kongrede mevcut başkan Hüseyin Ersoy güven tazeledi.

        Kongreye, AK Parti Kırıkkale Milletvekili ve Karabük Koordinatörü Mustafa Kaplan, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın ve Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva ile partililer katıldı.

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