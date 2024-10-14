Karabük'te sis etkili oldu
Karabük'ün Eflani ilçesinde yoğun sis oluştu.
Karabük'ün Eflani ilçesinde yoğun sis oluştu.
İlçe merkezinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Karabük-Eflani kara yolunda sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte dikkatli seyretti.
İlçedeki yapılar da sisin etkisiyle adeta kayboldu.
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