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        Karabük'te devrilen camlı panelvandaki 7 çocuk yaralandı

        Karabük'te camlı panelvanın yol kenarındaki araziye devrilmesi sonucu 7 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 17:53 Güncelleme: 19.10.2024 - 17:53
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        Karabük'te devrilen camlı panelvandaki 7 çocuk yaralandı
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        Karabük'te camlı panelvanın yol kenarındaki araziye devrilmesi sonucu 7 çocuk yaralandı.

        Bayır Mahallesi Bağlar Sokağı'nda ilerleyen İsmail A. (33) idaresindeki 78 AJ 288 plakalı kurs öğrencilerini taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen araca çarptıktan sonra yol kenarındaki araziye devrildi.

        Sürücünün yara almadığı kazada camlı panelvanda bulunan 7 çocuk hafif yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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