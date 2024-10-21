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        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 15:39 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:39
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        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kent genelinde etkisini gösteren sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        İlçeye 14 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisinde ise kar yağışı yoğunlaştı.

        Bölgede kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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