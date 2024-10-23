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        Karabük'te devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

        Karabük'te minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:20 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:33
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        Karabük'te devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
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        Karabük'te minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Z.T. idaresindeki 78 SS 645 plakalı minibüs, Kapullu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak araziye devrildi.

        Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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