Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te bebeğin oyuncak zile sıkışan parmağını itfaiye çıkardı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir bebeğin oyuncak zile sıkışan parmağı, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 14:18 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te bebeğin oyuncak zile sıkışan parmağını itfaiye çıkardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir bebeğin oyuncak zile sıkışan parmağı, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, 17 aylık Emir Talha Ç'nin sağ elinin işaret parmağı evde oyuncak zile sıkıştı.

        Bebeğin parmağının şişmesi ve girdiği yerden çıkmaması üzerine ailesi Emir Talha Ç'yi Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Burada bebeğin parmağını sıkıştığı zilden çıkaramayan sağlık görevlileri, itfaiyeden yardım istedi.

        Hastaneye gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, zili keserek bebeğin parmağını sıkıştığı yerden çıkardı.

        Bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Korkma!
        Korkma!
        Vahşet bitmiyor! El ve ayaklarını bağlayıp boğdular!
        Vahşet bitmiyor! El ve ayaklarını bağlayıp boğdular!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İzmir'de kıskançlık cinayeti: Eşi ile üvey ağabeyini öldürdü
        İzmir'de kıskançlık cinayeti: Eşi ile üvey ağabeyini öldürdü
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Kafesli partiye yapılan operasyonda yeni detaylar!
        Kafesli partiye yapılan operasyonda yeni detaylar!
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir o ile dikkat çekti! "Kentte 7.2'lik deprem üretecek 4 fay var!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir o ile dikkat çekti! "Kentte 7.2'lik deprem üretecek 4 fay var!"
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        İlaca zam geldi
        İlaca zam geldi
        Ersin'den fedakarlık!
        Ersin'den fedakarlık!

        Benzer Haberler

        Bebeğin zile sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
        Bebeğin zile sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
        Karabük'te "Bir Gönüllülük Hikayesi" belgeselinin gösterimi yapıldı
        Karabük'te "Bir Gönüllülük Hikayesi" belgeselinin gösterimi yapıldı
        Karabük'te kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
        Karabük'te kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
        Karabük Üniversitesinin sürdürülebilirlik raporu yayımlandı
        Karabük Üniversitesinin sürdürülebilirlik raporu yayımlandı
        AK Parti Karabük heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu
        AK Parti Karabük heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu
        Karabük'te devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı