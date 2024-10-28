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        Karabük'te kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişi aranıyor

        Karabük'te kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışmaları yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:15 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:30
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        Karabük'te kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişi aranıyor
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        Karabük'te kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışmaları yürütülüyor.

        Safranbolu ilçesine bağlı Tayyip köyünde eşiyle yaşayan Yaşar Dursun (77), 10 gün önce evden çıkarak Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı bir köyden eşek satın almaya gitti. Geri dönmeyen Dursun'un yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Dursun'un bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Karabük ve Bartın jandarma, AFAD ve gönüllüleri, İHH ile Nilüfer Arama Kurtarma Derneğinden oluşan ekipler, köyün çevresinde arama tarama faaliyeti yapıyor.

        Öte yandan Dursun'un en son Ulus ilçesine bağlı Kayabaşı köyü yakınlarında görüldüğü, aramalar sırasında Dursun'un satın aldığı değerlendirilen eşeğin aynı köy yakınlarında ölü bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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