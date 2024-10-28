Karabük'te kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişi aranıyor

Karabük ve Bartın jandarma, AFAD ve gönüllüleri, İHH ile Nilüfer Arama Kurtarma Derneğinden oluşan ekipler, köyün çevresinde arama tarama faaliyeti yapıyor.

Safranbolu ilçesine bağlı Tayyip köyünde eşiyle yaşayan Yaşar Dursun (77), 10 gün önce evden çıkarak Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı bir köyden eşek satın almaya gitti. Geri dönmeyen Dursun'un yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Dursun'un bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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