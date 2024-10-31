Karabük'te ev ve bahçesinden 1 kamyon çöp toplandı

Mahalle muhtarı Aysun Bostancı, gazetecilere, ev sahibinin çöp topladığını, bu durumdan vatandaşların rahatsız olduğunu söyledi.

Çöpler nedeniyle evde ve bahçede hareket etmekte zorlanan ekipler, 1 kamyon dolusu atık topladı. Ekipler, daha sonra evi temizledi.

Eve giden polis, zabıta ve belediye temizlik ekipleri, ev ve bahçesinin çöplerle dolu olduğunu gördü.

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