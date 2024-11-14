Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. ise savcılık ifadesinin ardından salıverilirken, R.T, K.V. ve S.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yapılan aramalarda 3 bin 724 sentetik ecza, 50,70 gram sentetik uyuşturucu ve 19,48 gram esrar ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

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