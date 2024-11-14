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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 17:36 Güncelleme: 14.11.2024 - 17:36
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        İl merkezinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda zanlılar R.T, İ.A. K.V. ve S.K yakalandı.

        Yapılan aramalarda 3 bin 724 sentetik ecza, 50,70 gram sentetik uyuşturucu ve 19,48 gram esrar ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. ise savcılık ifadesinin ardından salıverilirken, R.T, K.V. ve S.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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