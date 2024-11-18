Karabük'te sis
Karabük'te sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Karabük'te sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü Karabük-Eflani kara yolunda sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.
Bölgedeki trafik ekipleri, sisin yoğun olduğu noktalarda tedbirlerini artırarak sürücülere uyarılarda bulundu.
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