Dünya Turizm Örgütü iyileştirme programına alınan Yörük köyünün uluslararası tanınırlığı artacak

ORHAN KUZU - "Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) İyileştirme Programı"na dahil edilen Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yörük köyünün, yapılacak çalışmaların ardından uluslararası tanınırlığının artırılıp en iyi turizm köyleri arasında yer alması hedefleniyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'nun küçük bir maketi görünümünde olan Yörük köyü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1997'de Türk-Türkmen köyü oluşu ve tarihi yapılarının görkemi dolayısıyla koruma altına alındı.

Her yıl binerce yerli ve yabacı turisti ağırlayan, çamaşırhane, konak ve camilerin içinde bulunduğu 93 tescilli tarihi eserin yer aldığı Yörük köyü, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Valilik öncülüğünde yapılan başvuru sonucu, tarihi ve kültürel varlıkları, özgün mimarisi, geleneksel yaşam tarzı ve doğal güzellikleriyle öne çıkan destinasyon olarak "UNWTO İyileştirme Programı"na dahil edildi.

Kırsal alanların turizmle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını desteklemeyi ve eksikliklerin giderilmesinde rehberlik sağlanmasını amaçlayan programla, köyün sürdürülebilir turizm uygulamalarını geliştirmesi, uluslararası tanınırlığını artırması ve turizmi kırsal kalkınma aracı olarak etkin şekilde kullanabilmesi için destek ve yönlendirme sağlanacak.

- "Yörük köyü uluslararası alanda dikkati çeken bir destinasyon" Vali Mustafa Yavuz, AA muhabirine, Karabük'te turizm açısından güzel değerlerin bulunduğunu söyledi. Yörük köyünün UNWTO İyileştirme Programı"na dahil edildiğini bildiren Yavuz, "Özellikle pandemiden sonra kırsal alan çok daha ön plana çıktı, cazibesi daha çok arttı. Bu kapsamda köylerimizdeki bu cazibeyi değerlendirme ve kırsal turizmi geliştirme kapsamında çalışmalarımıza başladık." dedi.

Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı önderliğinde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı ve yerel paydaşlarla Karabük'te tarama yaptıktan sonra Yörük köyünün "en iyi turizm köyü" programına dahil edilmesiyle ilgili nisan-mayıs aylarında çalışmalara başladıklarını anlattı. Bağımsız ve uzman uluslararası kuruluş tarafından yapılan değerlendirmelerden sonra köyün programa dahil edildiğini aktaran Yavuz, "Bu anlamda gerçekten mutluyuz. Bu değerlendirme 9 kriter üzerinden yapıldı. Yörük köyümüz, Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinin yaşandığı yerleşim yerlerinden biri. Mimarisiyle, geleneksel yaşantısıyla, üretimiyle ve kültürel altyapısıyla özgün bir köyümüz. İnşallah bu iyileşme kapsamındaki çalışmalarımızı yaparak, Yörük köyümüzü en iyi turizm köyleri arasına sokmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Vali Yavuz, Yörük köyünün tarihinin Safranbolu'nun tarihiyle müşterek olduğuna dikkati çekerek, "Safranbolu'muzun mimarisiyle benzer tarafları var. Köyümüzü doğası, kültürü ve mimarisiyle ülkemize, bölgemize ve dünyaya tanıtma amacıyla çalışmaları yaptık. Yörük köyü, inşallah bundan sonra hak ettiği yerlere gelecektir." ifadesini kullandı.

- Köylüler, "daha fazla turisti çekecek" karardan memnun Yörük köyü muhtarı Mustafa Reşit Recepoğlu, köylerinin programa dahil edildiği haberini alınca çok mutlu olduklarını dile getirdi. Köyleri için iyi şeylerin yaşanacağına değinen Recepoğlu, "Köyümüzün alt ve üst yapısıyla ilgili bazı projeler yapıldı. Program kapsamında bazı projeler daha yapılacak. Yörük köyü Safranbolu'nun güzide köylerinden birisi. Turizmde öncü bir köy. 600-700 yıllık köyüz. Kültürel açıdan zengin mimariye sahibiz. Köyümüzde yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turist ağırlıyoruz." şeklinde konuştu.

Köy sakinlerinden Ender Gümüş de köydeki evlerin neredeyse tamamının konak şeklinde yapıldığını anlatarak, kararı sevinçle karşıladığını, gelecek günlerde daha fazla yerli ve yabancı turist ağırlayacaklarına inandıklarını ifade etti. Köyde yöresel mutfak işleten Coşkun Çelik de yeni gelişmeyle, iyileştirme çalışmalarının hızla tamamlanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: