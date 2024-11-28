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        Karabük'te park halindeki otomobil yandı

        Karabük'te park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:25 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:26
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        Karabük'te park halindeki otomobil yandı
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        Karabük'te park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Merkez ilçesine bağlı Tandır köyünde Hüseyin Ö'ye ait 78 AL 196 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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