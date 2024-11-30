Karabük'te cipin arızalanan otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde cipin arızalanan otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde cipin arızalanan otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Safranbolu-Bartın kara yolunda Ahmet E. (44) idaresindeki 78 SA 550 plakalı otomobil arızalandı.
Otomobile, Mustafa Y. (43) yönetimindeki 34 HGC 956 plakalı cip arkadan çarptı.
Kazada otomobildeki Ayşe E. (42), Mert E. (10) ve Mete E. (8) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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