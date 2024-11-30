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        Karabük'te cipin arızalanan otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde cipin arızalanan otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 23:09 Güncelleme: 30.11.2024 - 23:12
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        Karabük'te cipin arızalanan otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde cipin arızalanan otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Safranbolu-Bartın kara yolunda Ahmet E. (44) idaresindeki 78 SA 550 plakalı otomobil arızalandı.

        Otomobile, Mustafa Y. (43) yönetimindeki 34 HGC 956 plakalı cip arkadan çarptı.

        Kazada otomobildeki Ayşe E. (42), Mert E. (10) ve Mete E. (8) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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