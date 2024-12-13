Safranbolu'nun Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılı etkinliklerle kutlanacak

Karabük'ün Safranbolu ilçesinin UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlikler, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde bu akşam saat 19.00'da düzenlenecek açılış programıyla başlayacak.

İlçede 17 Aralık'a kadar devam edecek etkinlikler kapsamında fotoğraf sergisi, halk oyunları gösterisi, fidan dikimi, belgesel gösterimi, panel ve söyleşi gerçekleştirilecek.

UNESCO'ya dahil ediliş sürecine kadar ve sonrasında Safranbolu'nun gelişimine katkı sağlayan tüm yöneticilere teşekkür eden Köse, "Biz de Safranbolu Belediyesi ve Kültür Müdürlüğümüz olarak Safranbolu'ya yakışır şekilde 30. yıl etkinliklerini hazırladık. Dolu dolu bir program hazırladık." dedi.

Köse, 30. yılın tarihe not düşülecek basamak bir yıl olduğunu dile getirerek, "Bu yılı biz de hak ettiği şekilde kutlamak, anmak ve herkese bu 30 yılın önemini anlatmak istiyoruz. 30 yıl elbette kolaylıkla geçmedi. Bu süreçte neler yaşandı? Kimlerin nasıl katkısı oldu? Bütün bunları göz önüne sermek, anlatmak ve bu sürecin önemini herkesin kavramasını istiyoruz çünkü çok kıymetli. Özellikle de bu süreci UNESCO'nun geçici listesinde olan tüm kentlerin izlemesinin de çok kıymetli olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.