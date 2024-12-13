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        Safranbolu'nun Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılı etkinliklerle kutlanacak

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinin UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:26 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:27
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        Safranbolu'nun Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılı etkinliklerle kutlanacak
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinin UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Etkinlikler, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde bu akşam saat 19.00'da düzenlenecek açılış programıyla başlayacak.

        İlçede 17 Aralık'a kadar devam edecek etkinlikler kapsamında fotoğraf sergisi, halk oyunları gösterisi, fidan dikimi, belgesel gösterimi, panel ve söyleşi gerçekleştirilecek.

        "En Başarılı Restorasyon Uygulama Onur Ödülü"nün de verileceği etkinlikler, 17 Aralık'ta Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "UNESCO Özel Programı"nın ardından sona erecek.

        - "Bu sürecin önemini herkesin kavramasını istiyoruz"

        Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere, ilçenin 30 yıl boyunca UNESCO'nun gerekliliklerini yerine getirdiği için bu süreci sıkıntısız geçirdiğini söyledi.

        UNESCO'ya dahil ediliş sürecine kadar ve sonrasında Safranbolu'nun gelişimine katkı sağlayan tüm yöneticilere teşekkür eden Köse, "Biz de Safranbolu Belediyesi ve Kültür Müdürlüğümüz olarak Safranbolu'ya yakışır şekilde 30. yıl etkinliklerini hazırladık. Dolu dolu bir program hazırladık." dedi.

        Köse, 30. yılın tarihe not düşülecek basamak bir yıl olduğunu dile getirerek, "Bu yılı biz de hak ettiği şekilde kutlamak, anmak ve herkese bu 30 yılın önemini anlatmak istiyoruz. 30 yıl elbette kolaylıkla geçmedi. Bu süreçte neler yaşandı? Kimlerin nasıl katkısı oldu? Bütün bunları göz önüne sermek, anlatmak ve bu sürecin önemini herkesin kavramasını istiyoruz çünkü çok kıymetli. Özellikle de bu süreci UNESCO'nun geçici listesinde olan tüm kentlerin izlemesinin de çok kıymetli olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Programa, sürece emek veren tüm geçmiş dönem yöneticileri ve emeği olan akademisyenleri de davet ettiklerini belirten Köse, "Herkesin mutlaka bu süreçle ilgili söyleyecek bir sözü vardır, bir hatırası vardır diyerek onlarla olmaktan da mutlu olacağımızı belirttik. Çok keyifli bir süreç olacak. Özellikle Safranbolu'daki hemşerilerimizin bu programı kaçırmamalarını diliyorum. UNESCO'yla kültür mirasıyla ilgili herkesin katılmasını da diliyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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