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        Karabük'te yamaçtan düşen kayalar demir yolunu ulaşıma kapattı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde yamaçtan düşen kayalar nedeniyle demir yolu yük ve yolcu taşımacılığına kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:08
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        Karabük'te yamaçtan düşen kayalar demir yolunu ulaşıma kapattı
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde yamaçtan düşen kayalar nedeniyle demir yolu yük ve yolcu taşımacılığına kapandı.

        Karabük-Zonguldak kara yolu üzerinde bulunan Suçatı Tüneli mevkisinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak yığını kara yolu ve kot farkı bulunan demir yoluna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kara yolu kısa sürede ulaşıma açıldı.

        Yolun aşağı kısmında kalan demir yolunda ise düşen kaya parçaları nedeniyle yük ve yolcu taşımacılığı yapılamıyor.

        Yamaçtan kayaların düşme riskine karşı bölgede önlem alan ekiplerin demir yolunu açma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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