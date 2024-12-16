Karabük'te yamaçtan düşen kayalar demir yolunu ulaşıma kapattı

Yolun aşağı kısmında kalan demir yolunda ise düşen kaya parçaları nedeniyle yük ve yolcu taşımacılığı yapılamıyor.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Karabük-Zonguldak kara yolu üzerinde bulunan Suçatı Tüneli mevkisinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak yığını kara yolu ve kot farkı bulunan demir yoluna düştü.

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