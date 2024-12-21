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        Karabük'te su tankerinin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Karabük'te su tankerinin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 20:08 Güncelleme: 21.12.2024 - 20:15
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        Karabük'te su tankerinin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Karabük'te su tankerinin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Haşim İ. (42) idaresindeki 34 BAC 162 plakalı Karabük Belediyesine ait su tankeri, Demir-Çelik Kavşağı'ndan dönüş yaptığı sırada, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Ş'ye (42) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Serdar Ş, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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