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        Karabük'te zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Karabük'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 22:17 Güncelleme: 23.12.2024 - 22:25
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        Karabük'te zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Karabük'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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