Karabük'te halk otobüsüne binen sahipsiz köpeğin yolculuğu kamerada

Kayıtlarda, kalkış için bekleyen otobüsün açık kapısından binen köpeğin bir süre etrafını izlemesi, şoför mahallinin yanında beklemesi, aracın koridorunda uzanması ve yolcularla durakta inmesi yer alıyor.

Bu arada yaşananlar halk otobüsünün güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndaki durakta yolcuları almak için duran Safranbolu Belediyesi halk otobüsüne sahipsiz sokak köpeği de bindi. Araçta bir süre yolculuk yapan köpek, Karabük Üniversitesi girişinde yolcularla otobüsten indi.

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