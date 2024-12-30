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        Karabük'te halk otobüsüne binen sahipsiz köpeğin yolculuğu kamerada

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sahipsiz köpeğin yolcularla halk otobüsüne binmesi aracın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 13:11 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:11
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        Karabük'te halk otobüsüne binen sahipsiz köpeğin yolculuğu kamerada
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sahipsiz köpeğin yolcularla halk otobüsüne binmesi aracın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndaki durakta yolcuları almak için duran Safranbolu Belediyesi halk otobüsüne sahipsiz sokak köpeği de bindi. Araçta bir süre yolculuk yapan köpek, Karabük Üniversitesi girişinde yolcularla otobüsten indi.

        Bu arada yaşananlar halk otobüsünün güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kayıtlarda, kalkış için bekleyen otobüsün açık kapısından binen köpeğin bir süre etrafını izlemesi, şoför mahallinin yanında beklemesi, aracın koridorunda uzanması ve yolcularla durakta inmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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