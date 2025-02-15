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        KBÜ'de ebelik öğrencilerine mesleki oryantasyon eğitimi verildi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Ebelik Bölümü öğrencilerine mesleki oryantasyon eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 20:14 Güncelleme: 15.02.2025 - 20:22
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        KBÜ'de ebelik öğrencilerine mesleki oryantasyon eğitimi verildi
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Ebelik Bölümü öğrencilerine mesleki oryantasyon eğitimi verildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, staj ve uygulama süreçlerine dair bilgiler aktarıldı.

        Hastanelerin işleyiş sistemi, ebe polikliniği prosedürleri, gebe okulu ve kadın doğum servislerindeki uygulamalar ele alındı.

        Ayrıca, öğrenciler meslek etiği, hastane misyonu ve vizyonu hakkında bilgilendirildi.

        Eğitime, eğitim hemşiresi Tuba Akyüz, ebe Şerife Güney ve ebe Fatma Erbay katıldı.

        Etkinliğin, öğrencilerin mesleki sorumluluklarını kavramalarını ve sahada karşılaşabilecekleri sorunlarla başa çıkabilme becerisi kazanmalarını hedeflediği kaydedildi.

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        Galeri

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