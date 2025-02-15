KBÜ'de ebelik öğrencilerine mesleki oryantasyon eğitimi verildi

Ayrıca, öğrenciler meslek etiği, hastane misyonu ve vizyonu hakkında bilgilendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, staj ve uygulama süreçlerine dair bilgiler aktarıldı.

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