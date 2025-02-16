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        Saadet Partisi Karabük İl Başkanlığına Aziz Gündoğdu seçildi

        Saadet Partisi Karabük İl Başkanlığına Aziz Gündoğdu getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 12:10 Güncelleme: 16.02.2025 - 12:10
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        Saadet Partisi Karabük İl Başkanlığına Aziz Gündoğdu seçildi
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        Saadet Partisi Karabük İl Başkanlığına Aziz Gündoğdu getirildi.

        100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'ne katılması beklenen Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze açıklamalarına tepki göstermek amacıyla Beyazıt Meydanı'nda gerçekleştirilen program nedeniyle yer almadı.

        Video mesaj yoluyla partililere seslenen Arıkan, teşkilat mensuplarıyla ileri tarihte bir araya geleceğini belirtti.

        Kongrede Aziz Gündoğdu, Saadet Partisi Karabük İl Başkanı seçildi.

        Gündoğdu ve ekibini tebrik eden parti yönetimi, önceki il başkanı Muhsin Çebi'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

        Kongreye, 27. Dönem Konya Milletvekili ve Genel İdare Kurulu Üyesi Abdulkadir Karaduman, teşkilat üyeleri, delegeler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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