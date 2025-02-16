Saadet Partisi Karabük İl Başkanlığına Aziz Gündoğdu seçildi

Kongreye, 27. Dönem Konya Milletvekili ve Genel İdare Kurulu Üyesi Abdulkadir Karaduman, teşkilat üyeleri, delegeler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gündoğdu ve ekibini tebrik eden parti yönetimi, önceki il başkanı Muhsin Çebi'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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