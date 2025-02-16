Karabük'te köylünün kaybolan ineğini cami imamı dronla buldu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan inek, cami imamı tarafından dron yardımıyla bulundu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan inek, cami imamı tarafından dron yardımıyla bulundu.
İlçeye bağlı Alören köyünde hayvancılıkla uğraşan Bayram Öztürk'e ait inek kayboldu. Öztürk, durumu cami imamı Ahmet Faruk Eşmeli'ye bildirdi.
Eşmeli, bölgede dron uçurarak hayvanı aramaya başladı. İnek, aramalar sonucu köyün 2,5 kilometre yukarısındaki ormanlık alanda bulundu.
Öztürk, ineğinin bulunmasına yardımcı olan imama teşekkür etti.
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