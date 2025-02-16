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        Karabük'te köylünün kaybolan ineğini cami imamı dronla buldu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan inek, cami imamı tarafından dron yardımıyla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 12:03 Güncelleme: 16.02.2025 - 12:03
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        Karabük'te köylünün kaybolan ineğini cami imamı dronla buldu
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan inek, cami imamı tarafından dron yardımıyla bulundu.

        İlçeye bağlı Alören köyünde hayvancılıkla uğraşan Bayram Öztürk'e ait inek kayboldu. Öztürk, durumu cami imamı Ahmet Faruk Eşmeli'ye bildirdi.

        Eşmeli, bölgede dron uçurarak hayvanı aramaya başladı. İnek, aramalar sonucu köyün 2,5 kilometre yukarısındaki ormanlık alanda bulundu.

        Öztürk, ineğinin bulunmasına yardımcı olan imama teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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