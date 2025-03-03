Karabük'te 2 karaca görüntülendi
Karabük'ün Ovacık ilçesinde, 2 karaca, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde, 2 karaca, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Ovacık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Ahmetler köyü yoluna çıkan 2 karaca gördü.
O anlar, ekiplerce cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Kayıtlarda, karacaların yola çıkması ve karla kaplı arazide koşmaları yer alıyor.
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