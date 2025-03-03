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        Karabük'te 2 karaca görüntülendi

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde, 2 karaca, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 18:16 Güncelleme: 03.03.2025 - 18:16
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        Karabük'te 2 karaca görüntülendi
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde, 2 karaca, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Ovacık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Ahmetler köyü yoluna çıkan 2 karaca gördü.

        O anlar, ekiplerce cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

        Kayıtlarda, karacaların yola çıkması ve karla kaplı arazide koşmaları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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