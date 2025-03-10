Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi Kazım Sezer, son yolculuğuna uğurlandı
Karabük'te 79 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Kazım Sezer'in cenazesi toprağa verildi.
Karabük'te 79 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Kazım Sezer'in cenazesi toprağa verildi.
Kemik iliği kanseri ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede dün yaşamını yitiren Sezer için askeri tören düzenlendi.
Sezer'in Türk bayrağına sarılı naaşı, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Mescid-i Aksa Camisi'ne getirildi.
Burada öğle vakti kılınan namazın ardından Sezer'in cenazesi, 5000 Evler Muharip Gaziler Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Sezer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Yavuz, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutan Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, kurum müdürleri, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
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