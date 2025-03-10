Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi Kazım Sezer, son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Sezer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Yavuz, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutan Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, kurum müdürleri, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kemik iliği kanseri ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede dün yaşamını yitiren Sezer için askeri tören düzenlendi.

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