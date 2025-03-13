Karabük'te motosiklet hırsızlığına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Karabük'te motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ocak ve mart ayında gerçekleştirilen 2 motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yaptı. Bu kapsamda hırsızlık faillerinin B.Y, M.Ç. ve O.Y. olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.