Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

İkinci operasyonda ise 1 kişinin üzerinde, aracında ve evinde yapılan aramada 6,45 gram kokain ve av tüfeği bulundu.

İlk operasyonda 1 kişinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 17,64 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

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