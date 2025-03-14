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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:56 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:55
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

        İlk operasyonda 1 kişinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 17,64 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İkinci operasyonda ise 1 kişinin üzerinde, aracında ve evinde yapılan aramada 6,45 gram kokain ve av tüfeği bulundu.

        Şüpheliye, "ruhsatsız av tüfeği bulundurmak"tan 6 bin 531 lira idari para cezası uygulandı.

        Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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