Karabük ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımda aksama yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kocaeli'de Kartepe Kayak Merkezi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda dün akşam etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Karabük ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

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