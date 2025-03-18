Karabük'te tünel girişine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatma Y, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü M.Y. ile otomobildekiler Fatma Y. (80) ve N.G. (69) yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde tünel girişine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

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