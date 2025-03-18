Karabük'te tünel girişine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde tünel girişine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde tünel girişine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
M.Y. (75) idaresindeki 34 BCN 446 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolunda kontrolden çıkarak Şahinkaya Tüneli girişindeki betona çarptı.
Kazada sürücü M.Y. ile otomobildekiler Fatma Y. (80) ve N.G. (69) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatma Y, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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