Karabük Üniversitesinden tırnak yeme sorununa yapay zeka destekli çözüm

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), tırnak yeme alışkanlığını sona erdirmek için yapay zeka destekli teknoloji geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Eftal Şehirli ve doktora öğrencisi Abdullah Alesmaeil, tırnak yeme alışkanlığını önlemeye yönelik yapay zeka destekli akıllı saat uygulaması tasarladı.

Sistem, el hareketlerini algılayarak tırnak yeme davranışını tespit ediyor ve kullanıcıyı sesli uyarıyla bilinçlendirerek bu alışkanlığı bırakmasına yardımcı oluyor.

Üç aşamalı analiz yöntemiyle çalışan uygulama, hareketi yüzde 93 doğrulukla belirleyerek yüksek başarı oranı sunuyor.

Şehirli, sistemin başlangıçta salgın döneminde elin yüzle temasını azaltma amacıyla geliştirildiğini ancak daha sonra tırnak yeme alışkanlığını önlemeye odaklandıklarını belirtti.

Geliştirilen sistemin, kullanıcı farkındalığını artırarak alışkanlık değişimine katkı sağlaması ve yakın gelecekte farklı platformlara da taşınarak daha geniş kullanıcı kitlesine ulaşması hedefleniyor.

Çalışma ayrıca SCI indeksli uluslararası dergide makale olarak da yayımlandı.