Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

        Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 00:05 Güncelleme: 21.03.2025 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, sosyal medya platformları üzerinden yatırım yaparak kar etme vaadiyle ve kapora alma yöntemiyle dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Soruşturma kapsamında şüphelilerin 17 ilde 34 kişiyi yaklaşık 8 milyon lira dolandırdığı ve elde ettikleri parayı kripto varlıklar üzerinden kaybetmeye çalıştıkları tespit edildi.

        Bu kapsamda Adana, Mersin, Ankara, İstanbul ve Giresun'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mustafa Yavuz, operasyonu koordine eden Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına ve operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

        Vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Yavuz, "Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan yatırım vaadi gibi dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmalı ve itibar edilmemelidir. Karabük'ün huzuru ve güvenliği için bundan sonra da suç ve suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        TCMB'den faiz kararı
        TCMB'den faiz kararı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Rusya'dan ABD'ye eleştiri
        Rusya'dan ABD'ye eleştiri
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Montella'dan önemli başarı!
        Montella'dan önemli başarı!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Aileler birbirine girdi: 9 yaralı, 5 gözaltı
        Aileler birbirine girdi: 9 yaralı, 5 gözaltı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır: 2 bin 490 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettik (3)
        Bakan Kacır: 2 bin 490 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettik (3)
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Karabük'te konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Karabük'te konuştu:
        Karabük Üniversitesinden tırnak yeme sorununa yapay zeka destekli çözüm
        Karabük Üniversitesinden tırnak yeme sorununa yapay zeka destekli çözüm
        Karabük'te duvarda asılı kalan otomobil polislerin yardımıyla kurtarıldı
        Karabük'te duvarda asılı kalan otomobil polislerin yardımıyla kurtarıldı
        Tırnak yeme alışkanlığına karşı yapay zeka destekli akıllı saat uygulaması...
        Tırnak yeme alışkanlığına karşı yapay zeka destekli akıllı saat uygulaması...
        Karabük'te Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı dü...
        Karabük'te Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı dü...