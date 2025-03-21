Karabük'ün bitki örtüsü karacalar için ideal ortam sağlıyor

Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Güngöroğlu, Karabük'ün bitki örtüsünün karacalar için ideal ortam sağladığını bildirdi.

​​​​​​​Güngöroğlu, AA muhabirine, karacaların ormanlık alanlar ile tarım alanlarının yoğun olduğu bölgelerde görüldüğünü söyledi.

Karacaların Karabük'ün Ovacık, Eflani bazen de Eskipazar ilçesinde sık görüldüğünü belirten Güngöroğlu, "Çünkü Karabük'ün yüzölçümünün yaklaşık yüzde 74'ü ormanlık alanla kaplı. Bir de tarım alanları, ormanlık alanların içine serpilmiş durumda ve kullanılmayan tarım alanları da var. Bu durum karaca için ideal ortam oluşturuyor. Karacalar hem ormanlık alanların içerisinde hem de ormanlık alanların ziraat ve köy yerleşim yerleriyle kesişme alanlarında yaşayabiliyor. Orman adaları dediğimiz, etrafında tarlaların olduğu alanlarda da yaşayabiliyor." diye konuştu.

Güngöroğlu, karacaların özellikle kış aylarında daha sık görülmeye başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Karacalar aile düzeninde yaşarlar; beşerli, onarlı ve yirmişerli. Kışın bütün aileler bir araya gelir. Beslenme habitatı yüksek olan alanlarda toplanırlar. Büyük sürüler oluştururlar. Kasım ayından itibaren toplanmaya başlarlar. Kışın özellikle insanların kullandığı tarlaların etrafındaki ormanları daha çok tercih ederler. Oralarda bulabildikleri tohumlu besinler, meyveli besinler, taze otlar ve taze sürgünlerle beslenmeye çalışırlar. Bu yüzden de daha fazla sürüler bir araya geldiği zaman, tarım alanlarına yaklaştığı zaman görülme olasılığı artıyor."

Ovacık ve Eflani'nin karacalar için çok ideal arazi mozaiği oluşturduğunu anlatan Güngöroğlu, "Bir de Ovacık'ta şöyle bir özellik daha var; Ovacık'ta geçen yıl büyük orman yangını çıkmıştı. Yangın sonrasındaki ilk yağışın ardından orman içinde daha fazla ot çeşidi çıkar. Bu da o alandaki karacaların otlanma potansiyelini artırır. Yani birkaç yıl daha biz Ovacık civarında orman kendini oluşturuncaya kadar ot miktarının çok olacağını göreceğiz. Bu da karacaların kışın orada daha çok olacağını bize işaret ediyor çünkü kapalılık artıncaya kadar ot miktarı artacak. Bu da karaca için o ortamı kışın ideal hale getirecektir." ifadelerini kullandı.