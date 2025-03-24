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        Karabük'te park halindeki otomobil yandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:28 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:29
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        Karabük'te park halindeki otomobil yandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Akçasu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Y.Ç.Ö'ye ait 78 AAP 021 plakalı otomobilin motor kısmında, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken otomobilde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

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