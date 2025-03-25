Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı

Karabük'te düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda, A.B.S. ve Ç.C'nin üst aramasında, 1,13 gram sentetik uyuşturucu ve 272 sentetik ecza ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde yapılan iki ayrı operasyonda ise 4 şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 7 sentetik ecza hap, 43,51 gram sıvı uyuşturucu sentetik uyuşturucu hammaddesi, 1,05 gram sentetik uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.