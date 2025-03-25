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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı

        Karabük'te düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 08:46 Güncelleme: 25.03.2025 - 08:49
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Kent merkezinde düzenlenen operasyonda, A.B.S. ve Ç.C'nin üst aramasında, 1,13 gram sentetik uyuşturucu ve 272 sentetik ecza ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde yapılan iki ayrı operasyonda ise 4 şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 7 sentetik ecza hap, 43,51 gram sıvı uyuşturucu sentetik uyuşturucu hammaddesi, 1,05 gram sentetik uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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