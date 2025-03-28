AK Parti Karabük heyeti Tapu ve Kadastro Hizmet Binası inşaatında inceleme yaptı

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, yapımı devam eden Karabük Tapu ve Kadastro Hizmet Binası inşaatını inceledi.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan milletvekili Şahin, binanın hayırlı olmasını temenni etti.

Binanın temel betonunun döküldüğünü belirten Şahin, "Karabük kamuoyunun yakından bildiği gibi uzun zamandır bizim de eleştiri aldığımız bir konuydu. Birtakım sebeplerle burası yarım kalmıştı. Kaldığı yerden devam ettirmek bizlere nasip oldu. Mutluluk duyuyoruz. Karabük'ün gündeminden bir meseleyi hayırlı şekilde kaldırmış olduk. İnşallah temmuz ayı gibi binayı bitirip hizmete açma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Keskinlkılıç da her hafta ya açılış yapacaklarına ya temel atacaklarına ya da müjde vereceklerine söz verdiklerini hatırlattı.

Binanın temelinin atıldığını aktaran Keskinkılıç, "Binanın yapımıyla ilgili çalışmalar uzun yıllar önce başlamıştı. Müteahhitle kurum arasında mahkeme süreci oldu. Ondan dolayı beklemişti. Şimdi tekrar buradaki çalışmayla beraber bugün Tapu ve Kadastro binamızın temelini atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.